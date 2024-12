Babbo Natale arriva in città… su una moto d’acqua. Decine di bambini, alcuni disabili, si sono riuniti martedì sulla spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro per ricevere regali dall’uomo dalla barba bianca in persona, grazie a uno sforzo congiunto dei vigili del fuoco e delle associazioni no-profit della città. I festeggiamenti hanno raggiunto il culmine quando Babbo Natale è arrivato in moto d’acqua, facendo un ingresso in grande stile sulle rive della città da cartolina del Brasile. Ma non è stato tutto divertimento e giochi per Babbo Natale. Dopo aver consegnato i regali, si è subito rituffato in acqua per salvare tre persone che sembravano avere problemi a tornare a riva. I vigili del fuoco hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito.

