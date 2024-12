L’uomo accusato di aver ucciso l’amministratore delegato della compagnia di assicurazione sanitaria di UnitedHealthcare è arrivato a New York per affrontare il processo in cui è accusato di omicidio. Luigi Mangione ha accettato di essere estradato in un’udienza in Pennsylvania, dove è stato arrestato la settimana scorsa dopo cinque giorni di latitanza. Il 26enne è accusato di aver teso un agguato a Brian Thompson il 4 dicembre scorso fuori da un hotel di Manhattan. Mangione si è inizialmente opposto ai tentativi di essere estradato. Il giovane ha fatto due brevi apparizioni in tribunale prima di essere rapidamente accompagnato fuori dal tribunale dagli agenti del New York Police Department e iniziare il suo viaggio di ritorno a New York.

