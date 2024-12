Un aereo della Royal Australian Air Force è atterrato aull’arcipelago di Vanuatu carico di aiuti umanitari e di personale per portare rinforzi ai soccorritori dopo il violento terremoto di magnitudo 7.3 che ha colpito la nazione insulare, in particolare la capitale Port Vila, nella giornata di martedì. Il velivolo è poi rientrato in Australia con a bordo i connazionali rimasti bloccati dopo il sisma. Al momento si sta ancora scavando sotto le macerie e non è ancora stato confermato un bilancio ufficiale delle vittime.

