Lo Stato insulare si trova nell'Oceano Pacifico. Rientrata l'allerta tsunami

Un terremoto di magnitudo 7.3 si è verificato al largo di Vanuatu, nell’Oceano Pacifico meridionale, alle 2.47 ora italiana, le 12.47 locali.

L’epicentro è stato localizzato a 30 km a ovest di Port Vila, la città più grande di Vanuatu, a una profondità di 57 km. In seguito c’è stata una scossa di assestamento di magnitudo 5.5.

Terremoto a Vanuatu: feriti e danni alle ambasciate di Usa, Uk, Francia e Nuova Zelanda

Un portavoce della Croce Rossa nelle Fiji ha parlato di “danni significativi” causati dal terremoto, con numerosi feriti ed edifici crollati a Port Vila. Al momento non risultano vittime. Una struttura che ospita diverse ambasciate, tra cui quelle di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia e Nuova Zelanda, è stata gravemente danneggiata, ha reso noto il ministero degli Esteri della Nuova Zelanda. Un’allerta tsunami era stata diramata subito dopo la scossa, per essere poi annullata meno di due ore dopo.

Primi feriti arrivano in ospedale

I primi feriti stanno arrivando in un ospedale di Vanuatu mentre emergono notizie non confermate di morti dopo un potente terremoto di magnitudo 7.3 che ha scosso la nazione insulare. Non è stata immediatamente chiara l’entità dei problemi causati, poiché le linee telefoniche e i siti web governativi sono rimasti inattivi e i canali ufficiali non sono stati aggiornati, ma sui social sono trapelate segnalazioni di danni diffusi. Il video condiviso dalla Vanuatu Broadcasting and Television Corporation mostra la folla fuori dal Vila Central Hospital.

Ambasciata Usa chiusa dopo il terremoto a Vanuatu

Sulla pagina Facebook dell’ambasciata degli Stati Uniti a Vanuatu si legge che l’ufficio diplomatico rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.

