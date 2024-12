Festeggiamenti ad Avignone, in Francia, dopo la condanna contro l’ex marito di Gisèle Pelicot per stupri aggravati. Decine di attivisti e residenti si sono riuniti fuori dal tribunale dove si è celebrato il processo contro Dominique Pelicot e altri 49 uomini accusati di violenza sessuale aggravata. La 72enne è stata drogata per oltre un decennio e violentata dall’ex marito e da uomini sconosciuti che l’uomo reclutava online. Fuori dal tribunale la folla ha applaudito alla lettura della sentenza del giudice Roger Arata che ha condannato Dominque Pelicot alla pena massima di vent’anni e confermato le condanne anche per gli altri 49 uomini coinvolti negli stupri.

