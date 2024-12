Foto di gruppo per i leader riuniti nel Consiglio europeo a Bruxelles. Il summit è stato incentrato sulla guerra in Ucraina, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha preso parte come invitato alla riunione, la prima presieduto dal nuovo presidente del Consiglio Ue, il portoghese Antonio Costa.

