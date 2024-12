Una 15enne ha ucciso uno studente e un insegnante

Fiori e candele sono stati deposti fuori dall’Abundant Life Christian School di Madison, nel Wisconsin, dove una 15enne ha aperto il fuoco uccidendo due persone, uno studente e un insegnante, ferendone altri sei, tra cui due studenti che versano in condizioni critiche. La ragazzina che ha aperto il fuoco si è tolta la vita sparandosi con la stessa arma con cui ha compiuto la strage. Il memoriale improvvisato è stato allestito per commemorare le vittime. La Abundant Life Christian School è una scuola non confessionale e ha circa 420 studenti dalla scuola materna alle superiori. L’istituto non ha metal detector, ma utilizza altre misure di sicurezza, tra cui telecamere di sorveglianza.

