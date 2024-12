Sono i tre morti della sparatoria avvenuta nella Abundant Life Christian School di Madison, in Wisconsin, un istituto scolastico privato che ospita 390 studenti dei primi 12 anni del percorso scolastico Le vittime sarebbero un insegnante e uno studente oltre all’assalitore. Ad aprire il fuoco sarebbe stata la studentessa 15enne Natalie Rupnow. Lo ha riferito il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.

Un insegnante e tre studenti sono stati portati in ospedale con ferite meno gravi e due di loro sono stati dimessi in serata. La sparatoria è avvenuta nella Abundant Life Christian School. Uno studente di seconda elementare ha dato l’allarme chiamando il 911 e permettendo così l’arrivo della polizia. L’autrice della sparatoria, identificata dalla Polizia in Natalie Rupnow, 15 anni, ha rivolto l’arma verso se stessa e ha sparato. È stata trovata ferita dai poliziotti ed è morta durante il trasporto in ospedale.

Una volta diffusasi la notizia sono accorsi fuori dalla scuola diversi genitori. Tra loro anche Bethany Highman, mamma di una ragazza che frequenta la scuola. La donna ha spiegato di essere scappata non appena la madre, che vive vicino alla scuola, l’ha chiamata per avvisarla della sparatoria. Highman ha detto di essere riuscita a parlare brevemente via FaceTime con sua figlia, e di sapere che è al sicuro.

