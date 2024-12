Natalie Rupnow ha ucciso uno studente e un insegnante, poi ha rivolto l'arma verso se stessa. Un bambino di seconda elementare ha dato l'allarme chiamando il 911

Aveva 15 anni Natalie Rupnow, l’autrice di una sparatoria in una scuola in Wisconsin. La studentessa, ieri in una scuola cristiana privata di Madison, con una pistola ha ucciso due persone, uno studente e un insegnante, ferendone altri sei tra cui due alunni che versano in condizioni critiche. Lo ha riferito il capo della polizia di Madison, Shon Barnes.

Un docente e tre studenti sono stati portati in ospedale con ferite meno gravi e due di loro sono stati dimessi in serata. La sparatoria è avvenuta nella Abundant Life Christian School.

Sparatoria in una scuola in Wisconsin, l’autrice si è uccisa

Un bambino di seconda elementare ha dato l’allarme chiamando il 911 e permettendo così l’arrivo della polizia. L’autrice della sparatoria, identificata dalla Polizia in Natalie Rupnow, 15 anni, ha rivolto l’arma verso se stessa e ha sparato. È stata trovata ferita dai poliziotti ed è morta durante il trasporto in ospedale.

