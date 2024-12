Secondo i media locali il killer si sarebbe ucciso

Cinque persone sono morte in una sparatoria avvenuta nella Abundant Life Christian School di Madison, in Wisconsin. Lo ha riferito ai giornalisti il capo della polizia locale, Shon Barnes, che inizialmente aveva riportato un bilancio di “almeno tre morti”. L’assalitore, “un giovane”, è stato trovato morto dagli agenti intervenuti e “almeno sette persone” sono state trasportate in ospedale, ha riferito Barnes senza fornire dettagli sull’identità delle vittime. “Crediamo che l’assalitore fosse uno studente della scuola“, ha riferito. Mentre Barnes parlava ai giornalisti, è giunto un aggiornamento in tempo reale sul numero delle vittime: “Al momento” vi sarebbero “cinque deceduti, tra cui l’assalitore, e cinque feriti“.

