Il neo presidente dello Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, nella sua prima visita all’estero, è arrivato a Nuova Delhi in India per incontrare il premier Narendra Modi e la presidente Droupadi Murmu. Il viaggio nel paese arriva dopo crescenti tensioni tra le due nazioni e manifestazioni di protesta anti-indiane nell’isola ed è volto a incrementare le relazioni tra India e Sri Lanka.

