I cittadini del New Jersey hanno manifestato preoccupazione per la presenza di molti droni che sono stati visti sorvolare alcune zone dello Stato americano. Il primo avvistamento risale all’inizio di novembre sul fiume Raritan, un corso d’acqua che alimenta il bacino idrico di Round Valley a circa 80 chilometri a ovest di New York.

Droni misteriosi in New Jersey, segnalazioni in tutto lo Stato

Successivamente i velivoli sono stati segnalati in tutto lo Stato, anche nei pressi dell’Arsenale Picatinny, una struttura militare di ricerca e produzione degli Stati Uniti, e sopra il campo da golf del presidente eletto Donald Trump a Bedminster. L’FBI è tra le varie agenzie che stanno indagando e ha chiesto ai residenti di condividere video, foto e altre informazioni che potrebbero avere sui droni.

