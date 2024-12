Il centro di detenzione di Palestine, a Damasco in Siria, noto in arabo come Fare’a Falstine, è una delle prigioni in cui i detenuti sono stati torturati fisicamente e psicologicamente, senza che vi fossero accuse chiare a loro carico. Dopo la caduta del governo di Assad, in seguito alla presa di Damasco da parte dei ribelli dell’opposizione, i siriani si sono riversati nelle carceri e nei centri di detenzione nella speranza di trovare documenti o tracce dei loro parenti scomparsi. Gli insorti che ora sorvegliano la prigione hanno descritto come le persone sono state torturate e interrogate. Si stima che 150.000 persone siano state detenute o siano scomparse in Siria dal 2011.

