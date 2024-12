L'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco aereo contro i siti energetici del Paese

Come anticipato in un briefing alla stampa il portavoce del consiglio per la Sicurezza nazionale John Kirby, gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina. “Nell’ambito dell’aumento degli aiuti alla sicurezza annunciato dal presidente Biden il 26 settembre, gli Stati Uniti stanno fornendo un altro importante pacchetto di armi e attrezzature ai nostri partner ucraini, affinché si difendano dagli attacchi in corso della Russia”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.

“Questa assistenza aggiuntiva, fornita in base ai precedenti prelievi dalle azioni del Dipartimento della Difesa, è valutata a 500 milioni di dollari“.

Russia ha lanciato massiccio attacco contro siti energia

L’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l’Ucraina, coinvolgendo decine di missili da crociera e droni e prendendo di mira i siti energetici del Paese. Il ministro dell’Energia ucraino Herman Halushchenko ha scritto sulla sua pagina Facebook che è stata presa di mira la rete elettrica: “Il nemico continua il suo terrore”.

Halushchenko ha aggiunto che gli addetti stanno facendo tutto il necessario per “ridurre al minimo le conseguenze negative per il sistema energetico”. L’aeronautica Ucraina ha riferito che nella notte sono stati lanciati contro il Paese diversi droni d’attacco, seguiti da sciami di missili da crociera. La Russia ha inoltre utilizzato missili balistici Kinzhal.

Zelensky: “Contro di noi 200 droni e 93 missili, 81 abbattuti”

“Un altro attacco missilistico russo contro l’Ucraina. Missili da crociera e missili balistici. Secondo i rapporti preliminari, sono stati lanciati 93 missili, tra cui almeno uno nordcoreano. In totale sono stati abbattuti 81 missili, 11 dei quali erano missili da crociera intercettati dai nostri F-16. Inoltre, i russi hanno utilizzato quasi 200 droni in questo attacco. Si è trattato di uno dei più grandi attacchi contro le nostre infrastrutture energetiche”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Questo è il ‘piano di pace’ di Putin: distruggere tutto”, ha aggiunto, “ecco come vuole i ‘negoziati’: terrorizzando milioni di persone”.

Zelensky: “Putin non va fermato con chiacchiere ma con la forza”

“È necessaria una reazione forte da parte del mondo: a un attacco massiccio deve corrispondere una reazione massiccia. Questo è l’unico modo per fermare il terrore”. Lo ha scritto sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il massiccio attacco aereo lanciato dalla Russia contro i siti energetici ucraini. “Se i leader temono di reagire o si abituano al terrore, Putin lo vede come un permesso a continuare”, ha aggiunto Zelensky, “i sistemi di difesa Patriot sono necessari per abbattere questi missili e dimostrare che il terrore non raggiungerà i suoi obiettivi. Le sanzioni contro la Russia per la guerra devono essere rafforzate per incidere realmente sulla produzione missilistica russa. Putin non sarà fermato da chiacchiere vuote: la forza è ciò che serve per portare la pace. Una forza che non ha paura della sua capacità di affrontare e fermare il male”.

