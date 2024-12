Il futuro capo della Casa Bianca ha suonato la campanella che dà il via alle contrattazioni alla Borsa di New York

Il presidente eletto americano Donald Trump ha suonato la campanella di apertura della Borsa di Wall Street a New York dopo essere stato riconosciuto dalla rivista Time come persona dell’anno. Per Trump è stata la prima volta. Il prossimo inquilino della Casa Bianca era accompagnato dalla moglie Melania, dalle figlie Ivanka e Tiffany, e dal vicepresidente designato JD Vance.

