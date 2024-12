Centinaia di persone si sono riunite di nuovo pacificamente mercoledì sera davanti al palazzo del Parlamento della Corea del Sud per chiedere l’impeachment del Presidente Yoon Suk Yeol, dopo il suo tentativo di imporre la legge marziale la scorsa settimana. La folla si è radunata in modo molto ordinato all’inizio della serata e la strada è stata chiusa al traffico. La polizia era presente ma non ha cercato di disperdere i manifestanti. I presenti hanno sventolato luci colorate e scandito slogan che chiedevano l’impeachment di Yoon e criticavano il suo partito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata