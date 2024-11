(LaPresse) Come da tradizione, a Viacha, in Bolivia, è andata in scena l’annuale sfilata delle ‘Cholitas‘ per promuovere la cultura andina e la bellezza delle donne Aymara, la popolazione che vive prevalentemente nelle vicinanze del lago Titicaca tra Perù, Bolivia, il nord del Cile e il nordovest dell’Argentina. Le modelle indigene hanno sfoggiato abiti colorati, bombette, gonne e gioielli, con l’eleganza e la malizia che contraddistinguono questo personaggio, icona della cultura popolare andina.

