Bombardamento russo colpisce clinica a Zaporizhzhia, 3 morti

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha affermato che i negoziati per una pace in Ucraina potrebbero iniziare “in inverno”. La Polonia si prepara ad assumere la presidenza di turno dell’Unione Europea il 1° gennaio. “La nostra presidenza sarà, tra l’altro, corresponsabile della forma del paesaggio politico, di come sarà la situazione probabilmente durante i negoziati che, forse, ci sono ancora punti interrogativi, inizieranno nell’inverno di quest’anno”, ha detto Tusk al suo Gabinetto. Tusk ha aggiunto che terrà numerosi incontri con i leader politici sulla situazione relativa alla guerra in Ucraina. Il Presidente francese Emmanuel Macron è atteso giovedì a Varsavia.

Attacco russo colpisce clinica a Zaporizhzhia, 3 morti

L’esercito russo ha attaccato la città ucraina di Zaporizhzhia distruggendo una clinica privata, uccidendo almeno 3 persone e ferendone 11. Lo riferisce il governatore dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia Ivan Fedorov, come riporta Rbc Ukraine. “I soccorritori stanno cercando persone sotto le macerie della clinica distrutta da un missile russo. Tutti i servizi sono al lavoro sul luogo dell’impatto”, ha scritto Fedorov in un messaggio sui social.

Arrestato per sabotaggio russo-tedesco pagato da Kiev

Gli agenti dei servizi segreti russi dell’Fsb hanno arrestato a Nizhny Novgorod un russo, che ha anche la cittadinanza tedesca e, secondo le accuse, si stava preparando a far saltare in aria i binari ferroviari per una ricompensa in denaro da parte dei servizi speciali ucraini. Lo riferisce il Centro per le pubbliche relazioni dell’Fsb russo, come riporta Tass. Secondo le informazioni, il cittadino russo-tedesco, nato nel 2003, è stato arrestato dopo che presso il suo domicilio è stato trovato un ordigno esplosivo improvvisato pronto per l’uso, oltre a una corrispondenza con un rappresentante dei servizi speciali ucraini.

“Secondo la testimonianza del detenuto, nel novembre 2024 stava preparando un sabotaggio su un tratto della linea ferroviaria di Nizhny Novgorod con l’uso di un ordigno improvvisato trovato in suo possesso”, hanno dichiarato le autorità russe. Il sospetto è stato arrestato durante le indagini nei confronti di “aderenti all’ideologia neonazista ucraina nella Federazione Russa insieme a un gruppo di giovani coinvolti nella commissione di crimini comuni”. L’unità investigativa del Servizio di sicurezza russo ha avviato un procedimento penale ai sensi dell’articolo 281 del Codice penale della Federazione Russa (sabotaggio). Gli altri membri del gruppo sono accusati di aver commesso reati generali.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata