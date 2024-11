Il primo ministro polacco ha fatto riferimento a quanto accaduto nelle ultime ore

La guerra in Ucraina è entrata in una “fase decisiva” e gli ultimi eventi dimostrano la reale minaccia di un “conflitto globale”. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk, parlando a un congresso.

Lo riporta l’emittente polacca Radio Zet. Tusk ha fatto riferimento a quelli che ha definito “gli eventi delle ultime ore” come dimostrazione di una “grave e reale minaccia di conflitto globale”. “Mi sarebbe difficile non pronunciare oggi alcune parole fondamentali sulla situazione, perché è storica”, ha dichiarato Tusk. “La guerra a est sta entrando nella sua fase decisiva. Lo sappiamo tutti. Sentiamo che si sta avvicinando l’incognito. Nessuno di noi conosce la fine di questo conflitto, ma sappiamo che attualmente sta assumendo dimensioni molto drammatiche”.

Putin: “Continueremo a testare i missili ipersonici”

“I risultati raggiunti e la velocità di sviluppo dei missili ipersonici Oreshnik suscitano orgoglio e ammirazione” e la Russia “continuerà a testarli”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin incontrando al Cremlino i vertici del ministero della Difesa. Lo riporta Ria Novosti. “Il sistema missilistico Oreshnik non è un’arma di distruzione di massa, è un’arma di precisione”, ha aggiunto il leader russo, e “se utilizzato in modo massiccio contro obiettivi nemici, sarà paragonabile a un’arma strategica. Al momento non esistono contromisure”.

