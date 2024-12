Screenshot Youtube

Il discorso alla nazione dopo aver accettato le dimissioni di Barnier

Il discorso alla Nazione di Emmanuel Macron, presidente francese, dopo avere accettato le dimissioni del premier Michel Barnier a seguito dell’approvazione di una mozione di sfiducia mercoledì all’Assemblea nazionale. Parlando dall’Eliseo, Macron ha respinto l’ipotesi di dimissioni, dicendo che resterà presidente fino alla fine del suo mandato nel 2027, e aggiungendo che nominerà il nuovo primo ministro nei prossimi giorni.

“Estrema destra e sinistra unite in fronte anti-repubblicano”

Il governo francese di Michel Barnier è stato sfiduciato dall’Assemblea nazionale perché “estrema destra ed estrema sinistra si sono unite in un fronte anti-repubblicano“, ha detto Macron aprendo il suo discorso.

“Resterò presidente fino al 2027”

“Il mandato che mi avete democraticamente affidato è un mandato di 5 anni e lo eserciterò appieno fino alla fine. La mia responsabilità è quella di assicurare la continuità dello Stato, il buon funzionamento delle nostre istituzioni, l’indipendenza del nostro Paese e la protezione di tutti voi”, ha aggiunto Macron rispondendo agli appelli alle sue dimissioni che si sono sollevati da più parti.

“Nominerò il primo ministro nei prossimi giorni”

Il presidente francese ha poi annunciato che nominerà un nuovo primo ministro “nei prossimi giorni”.

Macron auspica “governo di interesse generale”

Macron ha detto che al nuovo primo ministro darà “l’incarico di formare un governo di interesse generale, che rappresenti tutte le forze politiche di un arco di governo che possa partecipare o che per lo meno si impegni a non sfiduciarlo”.

“Scioglimento Parlamento non è stato compreso, colpa mia”

Lo scioglimento dell’Assemblea nazionale a seguito del risultato delle elezioni europee di giugno, che ha portato alle elezioni legislative anticipate di luglio da cui è uscita la composizione attuale del Parlamento francese, “è stato una scelta ineluttabile” ma questa “decisione non è stata compresa, mi è stata rimproverata e molti continuano a rimproverarmela” e questa “è una mia responsabilità“, ha aggiunto il leader dell’Eliseo.

“Legge speciale per proroga bilancio 2024 e continuità servizi”

Infine, Marcon ha annunciato che una legge finanziaria speciale verrà depositata in Parlamento prima di metà dicembre e “questa legge temporanea permetterà, come è previsto dalla nostra Costituzione, la continuità dei servizi pubblici e della vita del Paese“. La sfiducia al governo di Michel Barnier e le sue successive dimissioni sono giunte infatti prima che il Parlamento approvasse la legge di bilancio per il 2025. Questa legge speciale “applicherà per il 2025 le scelte fatte nel 2024, e conto su una maggioranza che la approvi in Parlamento”, ha dichiarato Macron.

