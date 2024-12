I tre Paesi europei condannano l'espansione del programma: "Siamo estremamente preoccupati"

Germania, Francia e Regno Unito hanno esortato l’Iran a “cessare immediatamente la sua escalation nucleare“.

L’appello contro l’escalation nucleare

“Noi, i Governi di Germania, Francia e Regno Unito, condanniamo le recenti mosse dell’Iran, come riportato dall’Aiea, per espandere ulteriormente il suo programma nucleare con l’obiettivo di aumentare significativamente il tasso di produzione di uranio con un livello di arricchimento fino al 60% nell’impianto sotterraneo di Fordo”, si legge in una nota congiunta, “siamo inoltre estremamente preoccupati nell’apprendere che l’Iran ha aumentato il numero di centrifughe in uso e ha iniziato i preparativi per installare ulteriori infrastrutture di arricchimento, aumentando ulteriormente la capacità di arricchimento del Paese. La settimana scorsa l’E3 ha incontrato l’Iran per discutere del programma nucleare iraniano e delle sanzioni, ribadendo il proprio impegno al dialogo e all’impegno costruttivo”.

“Le azioni dell’Iran hanno ulteriormente minato il Piano d’azione congiunto globale (JCPoA), aumenteranno ulteriormente le scorte iraniane di uranio altamente arricchito, per le quali non esiste già una giustificazione civile credibile, e sono avvenute prima che l’Aiea potesse attuare le necessarie salvaguardie aggiuntive. Esortiamo l’Iran a invertire questi passi e a cessare immediatamente la sua escalation nucleare”, concludono Germania, Francia e Regno Unito.

