Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi

L’Iran risponderà “in modo appropriato e proporzionato” alle possibili azioni, definite “non costruttive” da Teheran, del consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea). Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, in una conversazione telefonica con il direttore dell’Aiea, Rafael Grossi. Lo riporta l’agenzia Isna.

Un gruppo di Paesi occidentali ha formalmente presentato una nuova risoluzione critica nei confronti dell’Iran all’Agenzia, condannando la scarsa collaborazione di Teheran sul tema nucleare.

Nel colloquio Araghchi “ha evidenziato ancora una volta la buona volontà dell’Iran di promuovere le interazioni e la cooperazione con l’Agenzia” e “le due parti hanno sottolineato la volontà di proseguire sulla strada del dialogo e dell’interazione per risolvere le divergenze e affrontare le altre questioni all’ordine del giorno ed evitare approcci non costruttivi e conflittuali”. Ma, ha aggiunto Araghchi, se sarà ignorata “la buona volontà e l’approccio interattivo” dell’Iran, con misure “non costruttive” attraverso risoluzioni, l’Iran “risponderà in modo appropriato e proporzionato”.

