Domenica la cattedrale di Notre Dame, a Parigi, si è preparata per ospitare la sua prima messa dopo il catastrofico incendio del 2019. Per i cattolici questo segna la rinascita del cuore spirituale della capitale transalpina mentre per il mondo rappresenta il risorgimento di uno dei monumenti più famosi del patrimonio mondiale. Per l’occasione il presidente Emmanuel Macron, nonostante la Francia attraversi una complicata crisi istituzionale dopo la caduta del governo Barnier, ha celebrato il gioiello ritrovato accogliendo i leader da tutto il mondo.

