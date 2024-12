L’Idf riferisce che un drone proveniente dallo Yemen ha centrato un condominio a Yavne, nel sud di Israele, danneggiando un appartamento. Non ci sono feriti. Le autorità militari dello stato ebraico hanno spiegato che il drone è stato avvistato ma che il jet mobilitato per abbatterlo non è riuscito a intervenire in tempo. L’azione non è stata rivendicata ma Israele ritiene che sia da addebitare ai ribelli sciiti Houti.

