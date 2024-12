Nuova giornata di proteste in Bangladesh. Migliaia di membri appartenenti a tre organizzazioni giovanili e studentesche del Partito Nazionalista (BNP) hanno marciato verso l’Alta Commissione indiana a Dhaka per denunciare l’attacco a una missione diplomatica e la presunta profanazione delle bandiere del Bangladesh in India. Il 6 dicembre un gruppo di persone hindu aveva attaccato un complesso diplomatico del Bangladesh nella città di confine indiana di Agartala, nello Stato indiano di Tripura, dissacrando anche alcune bandiere bengalesi. L’India ha dichiarato in seguito di condannare l’attacco e si è impegnata a prendere provvedimenti contro i responsabili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata