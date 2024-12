L'omicidio commesso da un tenente è stato rivelato dal sito indipendente russo di inchieste 'Istories'

Un soldato russo di 19 anni, Artem Antonov, originario del Tatarstan, è stato ucciso da un tenente dopo essersi rifiutato di andare a combattere nella regione di Kursk, parzialmente occupata dall’esercito ucraino. L’omicidio, rivelato dal sito indipendente russo di inchieste ‘Istories‘, è avvenuto il 21 ottobre nel campo di addestramento Ilyinsky con un fucile d’assalto Kalashnikov. Secondo i documenti visionati da ‘Istories’, il tenente, durante un briefing sull’uso delle armi, ha tolto la sicura al suo fucile d’assalto AK-12 e ha sparato una raffica contro i soldati. Un proiettile ha colpito Antonov alla testa.

La denuncia della famiglia: si era rifiutato di combattere

Ma la versione ufficiale dell’esercito russo non convince i parenti del giovane che hanno raccontato che Antonov si era rifiutato di firmare un contratto e di recarsi in una zona di combattimento. “Siamo tutti sicuri che la sparatoria fosse legata al rifiuto di firmare il contratto. Ha detto ai suoi amici che venivano pressati”, ha detto una sua famigliare. Il ragazzo sarebbe stato anche torturato. “Lo hanno deriso, lo hanno torturato per otto giorni consecutivi, non gli hanno fornito assistenza medica, lo hanno picchiato sulle mani e sul collo con spranghe di ferro”, ricordano i parenti, “Lui ha condiviso tutto questo con amici intimi in un gruppo social chiuso, che è stato cancellato subito dopo il suo morte. Artem è stato ucciso il 21 ottobre, ce ne hanno parlato solo il 23 ottobre, a quanto pare non sapevano come coprire le loro tracce”.

Quando i parenti hanno ricevuto il corpo del giovane defunto, hanno trovato non solo un foro di proiettile sulla fronte, ma anche lividi su tutto il corpo. La famiglia della vittima conosce il nome dell’agente che gli ha sparato, ma per motivi personali ha paura di rivelarlo. Artem era stato arruolato nell’esercito nel luglio 2024 dal villaggio di Verkhniy Uslon, nel Tatarstan. Era stato immediatamente mandato a prestare servizio a Ussurijsk, da dove i soldati partono per prestare servizio nella regione russa di Kursk. Nelle comunità locali su Vkontakte, il necrologio riportava che Antonov “ha deciso di dare la vita per la sua patria”. Antonov sognava di diventare un fotografo dopo il servizio militare, lavorava part-time come saldatore e posava l’asfalto. Con i soldi guadagnati era riuscito a pagarsi le lezioni di guida e a ottenere la patente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata