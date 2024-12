La First Lady americana, Jill Biden, ha dichiarato di sostenere la decisione del marito Joe di concedere la grazia a suo figlio Hunter per una serie di accuse di reati fiscali e violazioni delle leggi sulle armi. Dopo un evento natalizio alla Casa Bianca lunedì, ha detto ai cronisti: “Ovviamente, sostengo la grazia per mio figlio“, prima di tornare a salutare i figli delle famiglie militari presenti all’evento. Il presidente ha concesso la grazia a Hunter Biden domenica sera, facendo marcia indietro dalle sue precedenti dichiarazioni. La clemenza copre oltre un decennio di presunti crimini federali. L’82enne presidente ha dichiarato che il procedimento contro suo figlio era politicamente motivato.

