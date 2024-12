A Santiago del Cile in una parata di fine anno per le famiglie sono stati celebrati i personaggi dei film Disney, Pixar, Marvel e della saga di Guerre Stellari. Migliaia di persone hanno assistito alle kermesse con maxi pupazzi gonfiabili che rappresentavano Topolino, Simba, la Sirenetta, l’Uomo Ragno e Buzz Lightyear di Toy Story, che hanno percorso tre chilometri in un percorso che si è snodato da Avenida Salvador a La Moneda, davanti al palazzo presidenziale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata