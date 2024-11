A causa dei bombardamenti delle truppe russe

La centrale nucleare di Zaporizhzhia è sull’orlo del blackout a causa dei bombardamenti delle truppe russe. Lo ha riferito il ministero dell’Energia ucraino, come riporta Rbc-Ucraina. “A causa dei bombardamenti nemici, la centrale nucleare di Zaporizhzhia ha perso corrente su una delle due linee di trasmissione elettriche esterne che la collegano con il sistema energetico unificato dell’Ucraina”, secondo il ministero dell’Energia, che riferisce che l’alimentazione elettrica esterna della centrale, necessaria per il suo funzionamento sicuro, è già in pericolo per la terza volta da novembre. “Attualmente la stazione è alimentata da una sola linea di trasmissione. Se la stazione viene scollegata dall’alimentazione esterna, si verificherà un altro blackout completo presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, che rappresenta una minaccia per la sicurezza dalle radiazioni”, ha aggiunto il ministero.

Difesa antiaerea di Kiev ha abbattuto otto droni russi

La difesa antiaerea ucraina ha abbattuto 8 droni russi nella notte del 30 novembre. Lo ha riferito l’Aeronautica Militare ucraina, come riporta Ukrainska Pravda. In totale, la Russia ha attaccato con 10 Uav da Kursk e Primorsko-Akhtarsk. In seguito al combattimento antiaereo, otto droni sono stati abbattuti nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipr e Kherson.

