Venticinque feriti in un raid su Kharkiv

All’indomani di una giornata in cui il presidente russo Vladimir Putin, parlando al Club Valdai, ha detto di non avere “nulla in contrario” a riprendere i contatti con il presidente eletto americano Donald Trump e lo stesso Trump ha assicurato che in futuro “parlerà” con lui, continua il conflitto in Ucraina. Sul campo aumenta il bilancio delle vittime del raid russo su Zaporizhzhia di giovedì, in cui è stato colpito, tra l’altro, un ospedale. Ecco tutte le notizie di oggi dal conflitto IN AGGIORNAMENTO

Attacco russo a Zaporizhzhia, bilancio sale a 8 morti

Il bilancio delle vittime del raid russo sulla città ucraina di Zaporizhzhia è salito a 8 morti – tra cui un bambino di un anno – mentre i feriti sono almeno 42. Lo rende noto il governatore regionale Ivan Fedorov citato dai media locali. Il bilancio precedente parlava di 4 morti e 40 feriti.

Raid russo su Zaporizhzhia, bilancio feriti sale a 40

Il bilancio dei feriti nel raid russo di ieri sulla città ucraina di Zaporizhzhia sale a 40. Lo riportano i media locali. Tra loro una neonata di quattro mesi e tre ragazzini, come specificato dal governatore Ivan Fedorov citato da Kyiv Independent. Nell’attacco sono morte 4 persone. Il numero di vittime potrebbe aumentare man mano che l’operazione di ricerca e soccorso va avanti.

Attacco russo su Kharkiv, ferite almeno 25 persone

La Russia ha attaccato Kharkiv nelle prime ore di questa mattina colpendo un edificio residenziale e ferendo almeno 25 persone. Una bomba aerea guidata ha colpito un condominio di 12 piani nel quartiere di Saltivskyi, causando un incendio e distruggendo più piani. Lo ha riferito il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov, citato da The Kyiv Independent. Altre persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie.

