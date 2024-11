Idf mette in guardia residenti libanesi dal tornare al sud

I caccia dell’aeronautica militare israeliana hanno colpito le infrastrutture militari siriane nei pressi dei valichi di frontiera tra Siria e Libano, che secondo le Forze di difesa israeliane (Idf) venivano utilizzate “attivamente” da Hezbollah per trasferire armi. “Questo attacco è stato effettuato in seguito all’identificazione del trasferimento di armi a Hezbollah dalla Siria al Libano, anche dopo l’accordo di cessate il fuoco, e costituisce una minaccia per lo Stato di Israele, in violazione dei termini dell’accordo di cessate il fuoco”, ha affermato l’esercito israeliano in una nota, come riporta Times of Israel. Le Idf accusano Hezbollah, con il sostegno del regime siriano, di utilizzare i valichi di frontiera civili per introdurre armi in Libano. Israele ha promesso di impedire qualsiasi trasferimento di armi a Hezbollah durante il cessate il fuoco.

L’appello dell’Idf ai libanesi

Le forze di difesa israeliane affermano, inoltre, che ai residenti libanesi è proibito spostarsi a sud in diversi villaggi, e li invitano a non tornare in circa 62 comunità nella zona di confine. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che il colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Idf, ha emesso un “avviso urgente” intimando loro di non oltrepassare la linea dei villaggi fino a nuovo avviso. In base all’accordo di cessate il fuoco, l’esercito israeliano ha 60 giorni per ritirarsi da questi villaggi.

