Botta e risposta tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu: "Se salta la tregua guerra a tutto campo"

Non si placa la tensione in Medioriente dove continua lo scambio di accuse tra Libano e Israele sulla violazione della tregua. L’esercito di Beirut sostiene che le forze armate di Tel Aviv abbiano “violato ripetutamente l’accordo di cessate il fuoco” entrato in vigore mercoledì 27 novembre. Dal canto suo, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che se Hezbollah non rispetterà le regole della tregua, ci sarà una “guerra intensa”. “Se ci sarà una violazione massiccia dell’accordo, ho ordinato all’Idf di prepararsi per una guerra intensiva, non opereremo solo chirurgicamente come stiamo facendo ora”, ha tuonato Netanyahu. Si lavora nel frattempo ad un cessate il fuoco a Gaza con lo stesso premier israeliano che si dice “pronto ad una tregua in qualsiasi momento”.

Idf, colpiti in 14 mesi 12.500 obiettivi Hezbollah

L’esercito israeliano pubblica una sintesi delle sue attività contro Hezbollah negli ultimi 14 mesi. Secondo i militari sono stati colpiti oltre 12.500 obiettivi di Hezbollah, inclusi 1.600 centri di comando e 1.000 depositi di armi. Durante l’offensiva di terra vi hanno partecipato 14 task force a livello di brigata dell’Idf e, separatamente, sono state effettuate oltre 100 operazioni speciali. L’Idf conferma la morte di 2.500 agenti di Hezbollah, anche se stima che il numero sia intorno ai 3.500. Tra i morti ci sono l’ex leader di lunga data di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e 13 membri della massima leadership del gruppo terroristico. Tra i morti ci sono anche quattro comandanti di Hezbollah a livello di divisione, 24 comandanti a livello di brigata, 27 comandanti a livello di battaglione, 63 comandanti a livello di compagnia e 22 comandanti a livello di plotone.

Media, Idf stima al 50% possibilità ripresa guerra in Libano

Fonti della sicurezza israeliana e dell’esercito stimano nel 50% le possibilità di una ripresa della guerra contro Hezbollah in Libano. Lo scrive Ynet spiegando che questo è uno dei motivi per cui il governo non ha ancora invitato le decine di migliaia di cittadini sfollati del nord di Israele a tornare nelle loro case. “Quanto più le regole e la loro applicazione sono chiare fin dall’inizio, tanto più resisteranno in seguito”, ha affermato un ufficiale dell’Idf in forma anonima.

