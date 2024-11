Il gesto dell'imprenditore delle criptovalute Justin Sun in un video che circola su X

Prima ha comprato la banana di Cattelan per oltre 6 milioni di dollari – da una base d’asta di un milione – poi ha deciso di mangiarsela. Il tycoon delle criptovalute Justin Sun è infatti ritratto in un video che circola su X e durante il quale stacca la banana gialla dallo scotch argentato alla parete, la sbuccia, e se la mangia.

Sun aveva dichiarato, appena aggiudicatosi l’opera all’asta da Sotheby’s: “Nei prossimi giorni, mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare”.

L’opera intitolata ‘Comedian’ ha suscitato in questi giorni molto dibattito: tra le altre cose, è uscita un’intervista sul New York Times al rivenditore che ha venduto la banana a Cattelan dal suo carretto. Il tycoon ha poi dichiarato che comprerà all’uomo 100mila banane perché il suo “contributo all’opera” d’arte è stato “fondamentale”.

To thank Mr. Shah Alam, I’ve decided to buy 100,000 bananas from his stand in New York’s Upper East Side. These bananas will be distributed free worldwide through his stand. Show a valid ID to claim one banana, while supplies last. https://t.co/jbCnh0u3JI

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 28, 2024