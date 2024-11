Lei dichiara: "Costruiamo ponti, non vogliamo chiudere le frontiere"

“Ho appena avuto una conversazione meravigliosa con la nuova presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo. Ha accettato di fermare la migrazione attraverso il Messico e verso gli Stati Uniti, chiudendo di fatto il nostro confine meridionale”. Lo scrive su Truth il presidente eletto Usa Donald Trump.

“Il Messico impedirà alle persone di dirigersi verso il nostro confine meridionale, con effetto immediato. Questo sarà un passo importante per fermare l’invasione illegale negli Stati Uniti”, spiega. “Abbiamo anche parlato di cosa si può fare per fermare il massiccio afflusso di droga negli Stati Uniti e, inoltre, del consumo di queste droghe da parte degli americani. È stata una conversazione molto produttiva”, aggiunge Trump. “Sto lavorando a una grande campagna pubblicitaria negli Stati Uniti per spiegare quanto sia pericoloso l’uso del Fentanyl. Milioni di vite vengono distrutte inutilmente. Quando la campagna sarà terminata, tutti sapranno quanto è veramente terribile l’orrore di questa droga”.

La presidente del Messico: “Costruiamo ponti, non vogliamo chiudere le frontiere”

“Nella nostra conversazione con il presidente” degli Usa Donald “Trump, gli ho spiegato la strategia globale che il Messico ha seguito per affrontare il fenomeno migratorio, rispettando i diritti umani. Grazie a questo, i migranti e le carovane vengono assistiti prima di raggiungere il confine. Ribadiamo che la posizione del Messico non è quella di chiudere le frontiere, ma di costruire ponti tra i governi e tra i popoli“. Così la presidente del Messico, Claudia Sheinbaum Pardo, in un post su X.

En nuestra conversación con el presidente Trump, le expuse la estrategia integral que ha seguido México para atender el fenómeno migratorio, respetando los derechos humanos. Gracias a ello se atiende a las personas migrantes y a las caravanas previo a que lleguen a la frontera.… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 28, 2024

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata