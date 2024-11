Il ceo di Meta non ha mai appoggiato pubblicamente il tycoon ma poco tempo fa lo ha definito "tosto"

Donald Trump ha cenato mercoledì con il CEO di Meta Mark Zuckerberg in Florida, nella tenuta di Mar-a-Lago del presidente eletto. Stephen Miller, nominato vice capo dello staff per il secondo mandato di Trump, ha affermato che Zuckerberg, come altri leader aziendali, vuole sostenere i piani economici di Trump.

Un portavoce di Meta ha confermato che Zuckerberg e Trump si sono incontrati mercoledì, spiegando che il ceo era stato invitato a cena con il presidente Usa e altri membri della sua squadra per parlare della futura amministrazione.

Trump è stato espulso da Facebook in seguito all’attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti. La società ha ripristinato il suo account all’inizio del 2023.

Durante la campagna del 2024, Zuckerberg non ha appoggiato un candidato alla presidenza.

Da allora Zuckerberg ha assunto una posizione più positiva nei confronti di Trump. All’inizio di quest’anno, ha elogiato la risposta di Trump al primo tentativo di assassinio di cui è stato vittima, definendolo “tosto”. Zuckerberg si è anche lamentato del fatto che gli alti funzionari dell’amministrazione Biden abbiano esercitato pressioni su Facebook affinché “censurasse” alcuni contenuti relativi al COVID-19 durante la pandemia.

