Si tratta della nevicata a novembre più pesante in 52 anni

La più grande tempesta di neve che si sia mai abbattuta a novembre sulla Corea del Sud in oltre 50 anni ha coperto la capitale Seul, causando almeno due morti, bloccando centinaia di voli e interrompendo il traffico.

Caduti 26 centimetri di neve

L’agenzia meteorologica nazionale ha affermato che sono caduti dai 20 ai 26 centimetri di neve nelle aree settentrionali di Seul e nelle zone limitrofe. Il record rimasto battuto per oltre 50 anni risale a una tempesta del 28 novembre 1972 in cui erano caduti 12 centimetri di neve.

Le vittime

Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in un incidente con cinque veicoli nella città orientale di Hongcheon, mentre nella città di Yangju, un garage è crollato, uccidendo una persona che stava rimuovendo la neve.

I disagi

La tempesta ha causato anche temporanee interruzioni di corrente in circa 230 abitazioni nella città di Gwangju, vicino a Seul. Almeno 317 voli sono stati cancellati o ritardati negli aeroporti nazionali, mentre le autorità hanno ordinato a circa 90 traghetti di rimanere in porto. Sono stati inoltre chiusi centinaia di sentieri escursionistici. Il presidente Yoon Suk Yeol ha dato istruzioni ai ministeri della sicurezza e dei trasporti di mobilitare tutto il personale e le attrezzature disponibili per prevenire il traffico e altri incidenti.

