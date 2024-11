Su Seul, capitale della Corea del Sud, si è verificata la più intensa nevicata a novembre in più di mezzo secolo. La tempesta ha bloccato centinaia di voli e creando disagi al traffico pendolare. L’agenzia meteorologica della Corea del Sud ha affermato che sono caduti 20 centimetri di neve nelle aree settentrionali di Seul e nelle aree limitrofe. L’agenzia ha affermato che si è trattato della più pesante tempesta di neve che Seoul abbia mai sperimentato in 52 anni. La tempesta ha ricoperto gran parte del Paese. Oltre 200 voli sono stati cancellati o hanno subito pesanti ritardi, mentre le autorità hanno ordinato a circa 90 traghetti di rimanere in porto. Chiusi anche centinaia di sentieri escursionistici. I soccorritori sono intervenuti per rimuovere alberi caduti e cartelli stradali.

