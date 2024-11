Le immagini dalla Valle di Beqa. Una cittadina: "Stiamo tornando con la nostra dignità alle nostre case"

Migliaia di sfollati si sono messi in macchina per tornare alle loro case nel sud del Libano, nonostante l’esercito abbia avvertito di stare lontani da certe aree in cui sono ancora presenti i soldati israeliani. Nella notte, infatti, lo Stato ebraico e Hezbollah hanno raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Nella Valle di Beqa si sono formate lunghe code di auto in fila, cariche di effetti personali e materassi. “Tornare a casa è la sensazione più bella. Nonostante tutte le perdite, stiamo tornando con la nostra dignità alle nostre case”, ha detto una cittadina libanese.

