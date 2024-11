Il presidente turco in parlamento: "Contribuiremo con ogni sforzo a fermare il massacro di Gaza"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan felice per la tregua raggiunta dallo Stato ebraico e Hezbollah in Libano. “Siamo soddisfatti dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano entrato in vigore questa mattina. Ci aspettiamo che tutte le parti, in particolare Israele, adempiano alla lettera alle loro responsabilità per mantenere la pace sul terreno. Come Turchia, siamo pronti a contribuire con ogni sforzo a fermare il massacro di Gaza e a stabilire un cessate il fuoco permanente”, ha detto il capo dello Stato davanti al parlamento.

