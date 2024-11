Un forte terremoto ha colpito la regione centro-settentrionale di Noto, in Giappone, che si sta ancora riprendendo da un fenomeno sismico avvenuto all’inizio dell’anno che aveva ucciso oltre 370 persone. L’Agenzia meteorologica giapponese ha dichiarato che una scossa di magnitudo 6.4 ha colpito al largo della costa occidentale della penisola di Noto, a una profondità di 10 chilometri. Non c’è però alcun pericolo di tsunami e al momento non sono stati registrati feriti. Sono stati segnalati danni minori a due reattori inattivi della centrale nucleare di Shika ma non c’è stata alcuna fuga di radiazioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata