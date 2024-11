Parlando alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato il raggiungimento di un accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. “A quel che resta di Hezbollah non sarà consentito di minacciare di nuovo la sicurezza di Israele” ha aggiunto il leader americano. Nel sud del Libano non verranno dispiegate truppe statunitensi ha proseguito Biden, affermando che gli Usa, “insieme alla Francia e altri forniranno la necessaria assistenza per garantire che questo accordo sia implementato a pieno e in maniera efficace”.

