Pechino: "Nessuno vincerà la guerra commerciale". Ottawa: "Noi essenziali per l'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti"

Donald Trump minaccia Cina, Messico e Canada sul fronte del commercio e annuncia nuovi dazi. “Ho avuto molti colloqui con la Cina sulle enormi quantità di farmaci, in particolare il Fentanyl, inviati negli Stati Uniti, ma senza alcun risultato. I rappresentanti della Cina mi hanno detto che avrebbero istituito la loro pena massima, quella di morte, per qualsiasi spacciatore sorpreso a fare questo ma, sfortunatamente, non hanno mai dato seguito, e la droga si sta riversando nel nostro Paese, principalmente attraverso il Messico, a livelli mai visti prima”, ha scritto il presidente eletto sulla sua piattaforma Truth. “Fino a quando non si fermeranno, addebiteremo alla Cina una tariffa aggiuntiva del 10%, al di sopra di qualsiasi tariffa aggiuntiva, su tutti i loro numerosi prodotti che arrivano negli Stati Uniti d’America”, ha aggiunto il repubblicano che da poco ha ottenuto una vittoria in campo giudiziario con l’archiviazione delle accuse federali a suo carico per i tentativi di sovvertire l’esito delle elezioni 2020, sfociati nell’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021.

“Il 20 gennaio, come uno dei miei primi ordini esecutivi, firmerò tutti i documenti necessari per imporre a Messico e Canada una tariffa del 25% su tutti i prodotti in arrivo negli Stati Uniti, e le sue ridicole frontiere aperte”, ha fatto sapere ancora il tycoon. “Questa tariffa rimarrà in vigore finché le droghe, in particolare il Fentanyl, e tutti gli immigrati clandestini non fermeranno questa invasione del nostro Paese”. Trump ha affermato che i paesi possono “risolvere facilmente questo problema che cova da tempo”.

Cina a Trump: “Nessuno vincerà la guerra commerciale”

Immediata la replica di Pechino. “La Cina ritiene che la cooperazione economica e commerciale con gli Stati Uniti sia di natura reciprocamente vantaggiosa. Nessuno vincerà una guerra commerciale o tariffaria”, ha detto il portavoce dell’ambasciata cinese Liu Pengyu aggiungendo che “l’idea che la Cina permetta consapevolmente il passaggio precursori del Fentanyl negli Stati Uniti è completamente contraria ai fatti e alla realtà”.

Canada: “Essenziali per l’approvvigionamento energetico degli Stati Uniti”

Il Canada “attribuisce la massima priorità alla sicurezza delle frontiere e all’integrità del nostro confine condiviso” ed è “essenziale per l’approvvigionamento energetico nazionale degli Stati Uniti”, hanno affermato in una dichiarazione pubblicata su X il vice primo ministro canadese Chrystia Freeland e il ministro della Sicurezza pubblica Dominic LeBlanc. “Naturalmente continueremo a discutere di queste questioni con l’amministrazione entrante”, hanno aggiunto.

Read the joint statement from @cafreeland and me: // Lisez la déclaration conjointe de @cafreeland et moi: pic.twitter.com/g9unlJrOEe — Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) November 26, 2024

