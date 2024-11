Beirut: "Pronti a firmare l'accordo ma l'esercito israeliano si deve ritirare"

Sul cessate il fuoco in Libano “noi siamo pronti, ora dipende dagli israeliani”. Lo afferma il ministro degli Esteri libanese, Abdallah Rashid Bou Habib, in un’intervista a La Repubblica. “Abbiamo detto agli americani che siamo pronti a implementare completamente la risoluzione 1701, ora dipende dagli israeliani”, aggiunge, “ci sono segnali positivi ma non sono finali. Il Libano ha bisogno di pace, non vogliamo più morti e distruzione”. Alla domanda sul come verrà fatta rispettare la risoluzione, Habib risponde: “Siamo pronti a mandare 5mila soldati in più dell’esercito libanese (Laf) a sud per collaborare con le truppe dell’Unifil e garantire che nessun’altra autorità, al di fuori del governo libanese, operi nell’area, che non ci siano altre armi se non quelle dell’esercito”. “A condizione, certo”, sottolinea, “che anche gli israeliani rispettino la risoluzione, perché da sempre violano i nostri confini, per aria, terra e mare. Ci saranno 60 giorni per il ritiro completo”. “Se Israele continua a occupare nostre terre la resistenza tornerà, tra due, cinque o dieci anni. Fin quando ci sarà l’occupazione ci sarà la resistenza“, dice ancora il ministro libanese, “noi vorremmo fortissimamente che in questi 60 giorni Israele negozi con noi su tutto il confine”. E sulla reale possibilità di disarmare Hezbollah assicura: “Non ci saranno armi senza il consenso del governo libanese e nessuna autorità diversa da quella del governo libanese”.

Borrell: “Non ci sono scuse per non attuare la tregua in Libano”

Spinge per l’accordo anche Josep Borrell. “Non ci sono scuse per non attuare il cessate il fuoco in Libano. Ci sono 4mila vittime civili e il Sud è stato completamente distrutto”, ha detto l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, in un punto stampa a margine del G7 di Fiuggi-Anagni. “Basta combattimenti, basta altre richieste – ha aggiunto – spero che il governo Netanyahu accetti la proposta”.

Borrell: “Paesi Ue devono attuare la decisione della Cpi su Netanyahu”

In merito al mandato di arresto emesso dalla Cpi nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu “sappiamo che gli Usa sono su posizioni diverse perché non hanno firmato la Convenzione di Roma. Ma tutti i Paesi dell’Ue l’hanno fatto e non è una cosa che si può scegliere. Non è una cosa che ‘piace o non piace’, è un obbligo”, ha detto ancora Borrell. “Non si può applaudire quando la Corte va contro Putin e rimanere in silenzio quando va contro Netanyahu, si tratta di un esempio di quel due pesi e due misure che tanto critichiamo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata