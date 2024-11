Avrebbe cercato di strangolarla, lei era sul set per girare un video

Il rapper precedentemente conosciuto come Kanye West, è accusato di violenza sessuale in una causa legale che sostiene che abbia strangolato una modella sul set di un video musicale nel 2010 e le abbia messo le dita in bocca in quello che la denuncia definisce “soffocamento pornografico“. La notizia è stata riportata da Nbc due giorni fa.

L’abuso si sarebbe verificato al Chelsea Hotel di New York City, secondo una causa federale presentata venerdì presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York. Ad accusarlo è la modella Jenifer An, che era un’attrice di sfondo per il video musicale di un altro musicista in cui Ye (Kanye West) aveva un ruolo da ospite.

Secondo quanto riportato nella denuncia, qualche ora dopo l’inizio delle riprese del video, Ye è arrivato e “ha preso il controllo della produzione e del team di produzione”. “In particolare, ha ordinato alle attrici/modelli di sfondo femminili, inclusa la querelante, di allinearsi nel corridoio. Ha valutato il loro aspetto, ha indicato due donne e poi ha comandato loro di seguirlo,” si legge nella denuncia. La causa sostiene che Kanye West abbia poi indicato An e abbia detto: “Datemi la ragazza asiatica.”

An, che indossava “lingerie rivelatrice,” si sentiva a disagio ma lo seguì in una suite con un divano e una telecamera, secondo quanto riportato. “L’imputato West ha poi ordinato al team di produzione di avviare la musica di riproduzione. Tuttavia, l’imputato West non conosceva le sue battute assegnate e ha invece balbettato, ‘Rawr, rawr, rawr‘” afferma la denuncia.

“L’imputato West ha poi spostato due sedie vicino alla telecamera, le ha posizionate una di fronte all’altra e ha istruito la querelante a sedersi sulla sedia di fronte alla telecamera”.

