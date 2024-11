“Dobbiamo fare pressione sul governo israeliano e mantenere la pressione su Hezbollah per accettare la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco” in Libano. Così l’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri dell’Unione Europea, Josep Borrell, in un punto stampa a Beirut insieme al presidente del Parlamento libanese, Nabih Berri. “Questa proposta è in attesa del via libera finale da parte del governo israeliano”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata