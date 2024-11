Un uomo ha aperto il fuoco ad Amman, in Giordania, contro una pattuglia della polizia nei pressi dell’ambasciata israeliana. Tre agenti sono rimasti feriti mentre l’aggressore è stato ucciso dalle forze dell’ordine. Non è stata resa nota l’identità dell’uomo. La sparatoria è avvenuta domenica mattina presto nel quartiere Rabieh. Israele e Giordania hanno raggiunto un accordo di pace nel 1994. Le tensioni tra i due paesi sono alte a causa della guerra tra Israele e Hamas che ha devastato la Striscia di Gaza e della successiva offensiva di terra israeliana in Libano.

