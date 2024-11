Un incendio è scoppiato a Isla Puting Bato, a Tondo, nei pressi della capitale delle Filippine, Manila. Decine di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni, alcuni si sono rifugiati in acqua per sfuggire alle fiamme. In volo gli elicotteri antincendio per cercare di spegnare il rogo.

