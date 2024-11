Il rapper chiede di essere rilasciato su cauzione in attesa del processo per traffico sessuale

La famiglia di Sean ‘Diddy’ Combs venerdì ha lasciato il tribunale di New York senza concedere dichiarazioni alla stampa. Un giudice si pronuncerà la prossima settimana sulla terza richiesta del rapper e produttore discografico di essere rilasciato su cauzione in attesa del processo per traffico sessuale. Gli avvocati di Combs avevano proposto di tenerlo sotto sorveglianza 24 ore su 24 nella sua villa su un’isola vicino a Miami Beach oppure in un appartamento nell’Upper East Side di Manhattan.

