Governo apre indagine su vittime nella città meta di molti backpacker

Il governo del Laos ha riconosciuto ufficialmente l’avvelenamento da alcol contaminato che ha ucciso almeno sei turisti. Due 19enni australiane, Bianca Jones e Holly Bowles, e una 28enne britannica, Simone White, sono morte per sospetto avvelenamento da metanolo dopo aver bevuto alcolici contaminati. Sono morti anche un uomo americano e due danesi, anche se le cause esatte del loro decesso non sono state rese note. Un turista neozelandese è attualmente ricoverato. In una breve dichiarazione rilasciata ai media, il governo laotiano si è detto “profondamente rattristato per la perdita di vite di turisti stranieri” nella città di Vang Vieng e ha offerto le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Vang Vieng è una popolare meta per moltissimi “backpacker”, turisti che, zaino in spalla, intraprendono viaggi economici in giro per il mondo. “Il governo della Repubblica Democratica Popolare del Laos sta conducendo indagini per individuare le cause dell’incidente e per assicurare i responsabili alla giustizia in conformità con la legge”, ha aggiunto. Il metanolo viene talvolta aggiunto ai cocktail nei bar di basso livello come alternativa più economica all’etanolo, ma può causare gravi intossicazioni o la morte. È anche un sottoprodotto di liquori artigianali mal distillati e potrebbe essere finito inavvertitamente nelle bevande dei bar.

