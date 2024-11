La titolare del dicastero degli Esteri presa di mira: "Dopo un lungo processo, abbiamo deciso insieme qualche tempo fa che non siamo più una coppia"

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha annunciato il divorzio da marito Daniel Holefleisch dopo 17 anni di matrimonio.

Baerbock e Holefleisch hanno dichiarato: “Dopo un lungo processo, abbiamo deciso insieme qualche tempo fa che non siamo più una coppia”. I due hanno sottolineato di voler risolvere la separazione in modo tranquillo e rispettoso nell’interesse delle loro due figlie. Lo riporta la Bild. Non appena la notizia ha iniziato a circolare, sui social si è scatenata una bufera di critiche e commenti misogini diretti alla ministra dei Verdi. “La tua carriera è più importante dei figli”, hanno scritto alcuni, mentre altri hanno attribuito solo a lei la colpa del divorzio: “L’uomo avrebbe dovuto andarsene molto prima e portare con sé i figli”. E ancora: “Chi ha due bambini piccoli e lascia l’educazione all’uomo non è una madre”. L’attivista per i diritti umani Düzen Tekkal ha condannato fermamente gli attacchi: “Questo clima misogino e tossico e il trattamento disumano reciproco mi preoccupano davvero”. La titolare del dicastero degli Esteri al momento si trova alla Cop29 (Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) a Baku, in Azerbaijan.

Der Spott, die Verachtung und die Häme die sich seit der gestrigen Verkündung der Trennung zwischen unserer Außenministerin #AnnalenaBaerbock und Ihrem Mann unter dem Hashtag #Baerbock Bahn brechen sind so ekelhaft, dass ich nichts davon reproduzieren werde. Das zwei Kinder davon… pic.twitter.com/CV9olC2H68 — Düzen Tekkal (@DuezenTekkal) November 23, 2024

